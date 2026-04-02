Folar Gigante leva tradição pascal a Quarteira

No próximo sábado, 4 de abril, a Rua Vasco da Gama, em Quarteira, vai receber a iniciativa Folar da Páscoa Gigante.

O bolo, com 135 metros de comprimento e 510 kg de peso, foi elaborado pelas pastelarias Duodoce, Costa Doce e Valenciana. A confeção tem uma duração de 42 horas, desde o amassar, deixar a massa repousar, cozer, montar nas mesas e decorar.

Os ingredientes utilizados são os seguintes: 450kg de farinha, 45kg de ovos, 180kg de açúcar,14kg de fermento, 24kg de sumo e raspa de laranja, leite e chá aromatizado de canela, erva doce, anis estrelado, raspa de limão e mel. A decoração é feita com chocolate branco e chocolate negro, fios de ovos e açúcar em pó. O bolo será distribuído gratuitamente, constituindo este um momento de aproximação da população e de quem está de visita a Quarteira a uma das principais tradições gastronómicas da época pascal.