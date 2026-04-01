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Farense celebra o seu 116º Aniversário

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Atualidade

O Sporting Clube Farense celebrou esta quarta-Feira, dia 1 de abril, o seu 116º Aniversário com uma cerimónia junto ao Estádio de São Luís.

A cerimónia teve início às 9h30, seguindo-se o hastear da bandeira no topo sul do estádio e os discursos do presidente da Câmara Municipal de Faro, António Pina, e o presidente do SC Farense, João Carlos Barão Rodrigues.

Para celebrar os 116 anos dos Leões de Faro, a cerimónia terminou com o corte do bolo.

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