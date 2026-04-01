UAlg celebra o Dia Mundial da Atividade Física com semana desportiva gratuita

Para assinalar o Dia Mundial da Atividade Física, que se comemora a 6 de abril, a Universidade do Algarve dinamiza, de 6 a 12 de abril, um conjunto de iniciativas gratuitas, que decorrem nos campi da UAlg, e que pretendem promover a prática desportiva regular entre toda a comunidade académica e população em geral.

Com um cariz inclusivo, solidário e intergeracional, o programa do evento contempla diversas atividades, com destaque para o projeto “DESAFIA-TE/SUPERA-TE”, que terá início no dia 6 de abril, às 12h00, no Campus da Penha, e no Campus de Gambelas, dia 8 de abril, à mesma hora. Dirigido a todos os estudantes da UAlg, este projeto pretende desafiá-los a saírem da rotina e melhorarem a sua condição física e espírito de superação, através de desafios curtos, práticos e acessíveis. A sessões decorrem até ao mês de maio, duas vezes por semana.

Para além desse projeto, os estudantes poderão ainda participar em sessões de ioga, dia 6 de abril, às 12h30, no Campus da Penha, e dia 9 de abril, às 13h30, no Campus de Gambelas. Estas sessões oferecem um momento de relaxamento e equilíbrio em contexto académico, promovendo a ligação entre corpo e mente.

Dirigido à comunidade académica e geral, serão dinamizadas aulas abertas de diversas modalidades desportivas, como por exemplo, kiryu, voleibol, tiro com arco, dança adaptada e inclusiva, entre outras, que decorrerão entre 6 e 11 de abril, em vários horários e espaços.

Para os munícipes mais velhos das cidades de Faro e Olhão serão oferecidas, no dia 6 de abril, a partir das 9h00, no Campus da Penha, atividades lúdicas e desportivas e duas palestras sobre os benefícios do exercício física para um envelhecimento saudável e a prevenção de lesões graves.

Já no dia 12 de abril, a UAlg convida todas as famílias algarvias, em particular as que têm crianças, a “Brincar no Campus em Família”. A atividade decorre no Campus da Penha, entre as 10h30 e as 12h00, e os interessados podem trazer trotinetes, patins, bicicletas, bolas ou simplesmente vontade de brincar e, assim, usufruir de uma manhã ativa e partilhada.

As várias iniciativas serão dinamizadas por docentes e estudantes da licenciatura em Desporto da UAlg, pelo Gabinete de Desporto da Associação Académica da UAlg e por entidades parceiras externas.

Salienta-se que o evento assenta em dois eixos transversais de sustentabilidade, que reforçam o impacto positivo da UAlg: a Sustentabilidade Social, que oferece atividades totalmente gratuitas mas endereça, em simultâneo, um convite solidário à entrega de um donativo voluntário (bem alimentar) para apoiar um projeto local; e a Sustentabilidade Ambiental, que promove escolhas conscientes e o bem-estar coletivo, através do incentivo ao uso de garrafas reutilizáveis, à mobilidade suave e ao profundo respeito pelos espaços naturais dos campi.

Esta iniciativa é o reflexo de uma visão onde o desporto serve de base para o convívio e a inclusão, gerando um forte impacto comunitário que caminha lado a lado com os valores da solidariedade e da sustentabilidade ambiental.