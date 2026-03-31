INOVA Algarve 3.0 é promovido pelo município de Olhão

Uma sessão de trabalho, integrada no projeto INOVA Algarve 3.0 – Promoção da Qualificação e Inovação na Região do Algarve, realizou-se na sexta-feira, 27 de Março, no Museu Municipal de Olhão.

A iniciativa contou com a participação de cerca de uma dezena e meia de representantes de entidades locais e regionais, entre autarquias, associações culturais, empresas de animação turística e outros agentes do setor.

Durante a sessão, foi apresentado o Programa de Desenvolvimento de Turismo de Experiências Culturais e Criativas do Algarve, com o objetivo de incentivar a criação de novas ofertas turísticas diferenciadoras, valorizando o património cultural e natural da região. Este projeto visa reforçar a qualificação do tecido empresarial algarvio, apoiando as pequenas e médias empresas na adoção de processos de inovação e no desenvolvimento de experiências turísticas mais competitivas e sustentáveis.

O INOVA Algarve 3.0 é liderado pela NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve, em parceria com diversas entidades regionais, e estará em execução até dezembro de 2026.