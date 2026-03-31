Amanhã realiza-se a Tomada de Posse dos Novos Administradores da UAlg

Amanhã, dia 1 de abril, realiza-se a cerimónia de Tomada de Posse dos Novos Administradores da Universidade do Algarve.

Na sessão Joel Guerreiro tomará posse como Administrador da Universidade do Algarve e André Botelheiro como Administrador dos Serviços de Ação Social da Universidade do Algarve. A cerimónia terá lugar já amanhã, no dia 1 de abril, pelas 14h30, no Anfiteatro 1.5, no Complexo Pedagógico do Campus da Penha.