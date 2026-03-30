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Tenda eletrónica está de regresso à Semana Académica do Algarve

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Universidade

De 30 de abril a 9 de maio a cidade de Faro volta a acolher mais uma edição da Semana Académica do Algarve.

 

A 1 mês da 39ª edição da Semana Académica do Algarve já começam a ser revelados mais detalhes.

Como já vem a ser hábito nos últimos anos o País das Maravilhas acontecerá no recinto por trás das Piscinas Municipais, junto ao skate park.

Nas redes sociais o rapper Regula foi o primeiro artista revelado para esta edição, que atua no dia 8 de maio no País das Maravilhas.

 

Outra das grandes novidades é o regresso da tenda eletrónica ao recinto que já não via as “luzes das noites académicas” desde 2022.

 

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