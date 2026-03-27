FADU celebra 36º aniversário em Albufeira

A FADU – Federação Académica de Desporto Universitário promove, nos dias 27 e 28 de março, em Albufeira, um conjunto de iniciativas que assinalam os 30 anos da primeira organização de um Campeonato do Mundo Universitário em Portugal, realizado nas Açoteias em 1996, bem como a celebração do 36º aniversário da instituição.

O momento central do programa terá lugar esta sexta-feira, pelas 18h30, na Quinta do Canhoto, com a realização de uma cerimónia comemorativa e de homenagem à Comissão Organizadora dessa histórica competição, que contará com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Albufeira, Rui Cristina, do Secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, e da antiga atleta olímpica e representante do Comité Olímpico de Portugal, Rosa Mota, entre outras personalidades de relevo ligadas ao evento.

No decurso da cerimónia serão distinguidos vários dirigentes e protagonistas diretamente envolvidos na organização do Campeonato Mundial Universitário de Corta-Mato Açoteias 1996, incluindo o próprio Pedro Dias, então Presidente da Comissão Organizadora.

O programa prossegue no sábado, dia 28, com a realização de uma caminhada e corrida evocativa nas Açoteias, a partir das 10h00, recriando o espírito competitivo e simbólico da prova mundial de 1996, na qual participaram atletas de referência como Fernanda Ribeiro. Estarão também presentes alguns dos atletas que integraram essa competição histórica.

As comemorações encerram com visitas às infraestruturas desportivas de Albufeira, no contexto do estatuto de Cidade Europeia do Desporto 2026, envolvendo os dirigentes participantes na Academia de Líderes promovida pela FADU.

PROGRAMA

Sexta-feira | 27 de março

10h00 | Assembleia Geral FADU

14h30 | Academia de Líderes

18h30 | Cerimónia comemorativa dos 30 anos da 1.ª organização de um Campeonato do Mundo Universitário em Portugal + celebração do 36.º aniversário da FADU (Quinta do Canhoto)

– Discurso institucional do Presidente da Câmara Municipal de Albufeira, Rui Cristina

– Discurso institucional do Presidente da FADU, Diogo Salgado Braz

– Entrega de lembranças a membros da Comissão Organizadora: Jorge Salcedo (Presidente Adjunto CO) + Constança Braz (Vice-Presidente CO) + Filipe Santos (Vice-Presidente CO) + Bruno Fernandes (Presidente SADUAI 1996-97) + Hernâni Vilairinhos (Vice-Presidente SADUAI 1993-96) + Norberto Correia (Vice-Presidente CO) + Adolfo Vidal (Presidente da FADU 1995-1996) + Francisco Chumbinho (Presidente da Associação de Atletismo do Algarve) + Pedro Dias (Presidente da CO)

– Discurso Institucional do Secretário de Estado do Desporto e Presidente da Comissão Organizadora do Campeonato Mundial Universitário de Corta-Mato Açoteias 1996, Pedro Dias – Jantar volante

Sábado | 28 de março

10h00 | Caminhada + Corrida Açoteias 1996

11h30 | Visita ao Centro Desportivo – Albufeira Cidade Europeia do Desporto 2026