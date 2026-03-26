Olhão: Ação social do concelho discutida em plenário

O Conselho Local de Ação Social de Olhão (CLASO) reuniu-se para mais uma sessão ordinária do seu plenário, sob a presidência do vereador Custódio Moreno.

Durante a reunião, as entidades parceiras da Rede Social apresentaram e partilharam informações sobre os projetos e iniciativas em curso no concelho. Entre os destaques esteve o Projeto MindFlo, desenvolvido pela Associação Outsiders Art and Dance Studios em parceria com o Centro de Respostas Integradas do Algarve – Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências, que tem vindo a dinamizar atividades no Algarve, com especial incidência no território de Olhão.

No âmbito das deliberações, o plenário analisou e aprovou a adesão da Associação Cultural, Social e Ambiental dos Moradores da Quinta das Âncoras e da Quinta das Gaivotas à rede CLASO. Foi também apresentada a candidatura da Santa Casa da Misericórdia de Olhão ao Prémio Rainha D. Leonor, com o objetivo de reconhecer o seu edifício-sede como património histórico.

Outro dos pontos centrais da reunião foi a apresentação e discussão do Plano de Ação para 2026, documento estratégico que visa concretizar as medidas previstas no Plano de Desenvolvimento Social. Este instrumento orientador serve de base ao trabalho desenvolvido pelas entidades que integram a Rede Social, atualmente composta por 63 parceiros.

A sessão reforçou a importância da articulação entre instituições locais, sublinhando o papel do CLASO na promoção de respostas sociais integradas e no desenvolvimento sustentável da comunidade académica e civil envolvente.