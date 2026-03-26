Silves: Artesãos locais mostram como se faz

O Município de Silves promoveu uma iniciativa educativa inovadora ao convidar os artesãos locais Etelvina e Túlio para dinamizarem os workshops “Mostra-me Como Se Faz”, realizados no Museu do Traje e das Tradições, em São Bartolomeu de Messines.

A atividade teve como principal objetivo dar a conhecer aos alunos do ensino profissional da Escola Secundária de Silves a identidade do território onde vivem, aproximando-os das tradições ligadas ao Geoparque Algarvensis. Através de uma abordagem prática e interativa, os jovens tiveram a oportunidade de contactar diretamente com ofícios tradicionais, como a empreita e a latoaria.

Durante os workshops, os participantes puderam experimentar estas práticas ancestrais, criando utensílios e peças artísticas, ao mesmo tempo que aprofundaram o seu conhecimento sobre a importância destas artes no quotidiano e na cultura da comunidade local.

Com esta iniciativa, realizada fora do contexto habitual da sala de aula, o Município de Silves reforça a aposta na geoeducação como um pilar essencial para o desenvolvimento sustentável do território. A estratégia passa por envolver a comunidade e valorizar a cultura e identidade local, contribuindo para a formação de jovens profissionais mais conscientes e ligados ao meio que os rodeia.

As atividades integram a oferta educativa municipal e do Geoparque Algarvensis e estão alinhadas com a Agenda 2030 das Nações Unidas, nomeadamente com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, que promove a educação para o desenvolvimento sustentável e a cidadania global, e o Objetivo 11, centrado na construção de cidades e comunidades sustentáveis.