AAUAlg assinala Dia do Estudante com concentração silenciosa em Faro

No âmbito das comemorações do Dia do Estudante, celebrado a 24 de março, a Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) organizou uma concentração silenciosa aberta a toda a comunidade académica, promovendo um momento de reflexão, união e partilha.

A iniciativa teve lugar às 21h, em frente à Câmara Municipal de Faro, onde estudantes se reuniram, com cartazes, num gesto simbólico de consciencialização. O momento será acompanhado de um discurso, por parte do Presidente da Direção Geral da Associação Académica da Universidade do Algarve, Tomás Silva, e pelas serenatas da Versus Tuna, contribuindo para um ambiente de respeito e introspeção.

Com esta ação, a AAUAlg pretendeu dar visibilidade a um conjunto de temas que impactam diretamente a vida dos estudantes, nomeadamente o acesso a alojamento a custos controlados, o reforço da ação social e a necessidade de respeito e valorização dos direitos dos estudantes.

Mais do que um protesto, esta concentração afirma-se como um espaço de presença cívica, diálogo e solidariedade entre todos os que integram a comunidade académica.

Podes ler aqui o discurso completo do presidente da AAUAlg, Tomás Silva.