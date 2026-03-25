Equipas municipais de Olhão no terreno para minimizar danos causados pela chuva

Com a melhoria das condições meteorológicas, as equipas do Município de Olhão voltaram ao terreno com o objetivo de minimizar os danos provocados pela chuva dos últimos dias.

Os trabalhos, que recomeçaram logo no fim de semana, decorrem em vários pontos do concelho, nomeadamente na estrada de Pechão, na Avenida 5 de Outubro e na Avenida D. João VI, onde estão a ser realizadas intervenções para repor as condições de circulação e garantir a segurança de todos os utilizadores da via pública.

O Município destaca e agradece o empenho de todos os colaboradores envolvidos, que abdicaram do seu dia de descanso para assegurar uma resposta rápida e eficaz a esta situação, contribuindo para a normalização das condições de circulação no concelho.