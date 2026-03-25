Loulé recebe 8ª edição do Festival Internacional de Trompete do Algarve

A Casa da Cultura de Loulé vai acolher a 8ª edição do FITA – Festival Internacional de Trompete do Algarve, que decorre entre os dias 28 e 30 de março, no Conservatório de Música de Loulé e no Cineteatro Louletano.

Este ano, o festival assume um carácter especial ao celebrar 10 anos de existência, apresentando um programa diversificado que inclui concertos com a Orquestra do Algarve, a Orquestra de Jazz do Algarve e o trio português TGB.

O evento contará com a presença de prestigiados músicos internacionais, entre os quais Gábor Tarkovi, André Melo, Nuno Vaz, Sérgio Carolino, Miron Rafajlovic, Sérgio Pacheco e Moisés Lorenzo, entre outros nomes de relevo no panorama da música para instrumentos de metal.

Para além dos concertos, o FITA aposta numa forte componente formativa e de partilha artística, com atividades dirigidas a músicos e estudantes, incluindo jam sessions, conferências, masterclasses, workshops e exposições de instrumentos.

A direção artística está a cargo de João Mogo, reforçando a qualidade e a consistência do festival, que ao longo da última década se tem afirmado como uma referência no panorama musical nacional e internacional.

Mais informações podem ser consultadas no site do Conservatório de Loulé. O evento conta com o apoio da RUA FM.