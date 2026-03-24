“Confissões de um Universitário” dá voz aos cursos da UAlg

“Confissões de um Universitário” estreia no próximo dia 6 de abril com um formato renovado que dá a conhecer um curso diferente da Universidade do Algarve, em cada episódio.

Através de testemunhos na primeira pessoa, os estudantes da UAlg partilham as suas experiências, desafios e as suas perspetivas para o futuro.

“Confissões de um Universitário” pretende, assim, ser um espaço de partilha e orientação, ajudando futuros estudantes a conhecer melhor as suas opções académicas e a oferta formativa da Universidade do Algarve.

Esta é também a primeira produção da TUA TV – Televisão Universitária do Algarve, marcando o início da sua aposta em conteúdos audiovisuais dedicados à comunidade académica e jovem.

A apresentação e produção estão a cargo de Mariana Correia, com coordenação de Tiago Griff e realização e pós-produção de Rúben Bento, com o apoio do Gabinete de Comunicação da Universidade do Algarve.

Todas as segundas-feiras, às 10h30 e às 16h30, há um novo curso para descobrir nas “Confissões de um Universitário”.

O programa pode ser acompanhado em 102.7, em rua.pt e no canal de YouTube da RUA FM e da UAlg.

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