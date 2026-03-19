AFA: ‘A Bola Vai à Escola’ já passou por 9 escolas do Algarve

A Associação de Futebol do Algarve (AFA) continua a dinamizar o projeto ‘A Bola Vai à Escola’, que na presente época desportiva já chegou a cerca de meio milhar de alunos do 1º ciclo da região.

Até ao momento, a iniciativa já envolveu 483 alunos, distribuídos por nove escolas, em sessões realizadas nos concelhos de Castro Marim, Faro, Olhão, Silves e Vila do Bispo.

Esta iniciativa tem como principal objetivo promover o futebol e o futsal, nas vertentes masculina e feminina, junto da comunidade escolar. O projeto ‘A Bola Vai à Escola’ procura incentivar a prática desportiva entre os jovens algarvios, promovendo uma maior integração do desporto e dos seus valores nas atividades escolares. Ao longo das ações foram realizadas atividades relacionadas com as duas modalidades.

Para além da componente prática, o projeto pretende também sensibilizar os jovens para os valores fundamentais do desporto, como o respeito, o fair-play, o trabalho em equipa, a inclusão e a disciplina, princípios essenciais tanto dentro como fora do campo.

As escolas interessadas em receber o projeto ‘A Bola Vai à Escola’ devem contactar a AFA através do e-mail abolavaiaescola@afalgarve.pt.