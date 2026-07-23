De 1 a 11 de agosto, a Praça do Infante e o Armazém Regimental recebem mais uma edição da Feira do Livro de Lagos. Entre as 19h00 e as 24h00, autores, leitores, livreiros, artistas e famílias são convidados a participar em noites de literatura, música, histórias, jogos e animação, com entrada gratuita.

O programa inclui apresentações de livros de Sónia Godinho, Artur de Jesus, Sara Monteiro, Sílvia Cunha, Fábio Ventura, Manuel Pedroso Marques e José Alberto Quaresma, sessões de microfone aberto dedicadas a Florbela Espanca e Fernando Pessoa e a exposição “Patronos das Bibliotecas”, promovida pela BIBAL.

As horas do conto estarão a cargo de Maria Cachucha, Thays de Pádua, Joana Espiñal, Carla Moreira, Maria João Nunes, Susana Correia Storytelling, Débora Marujo e Lenita Almeida. Haverá ainda a atividade “Jogo Pintado”, um encontro de jogos de tabuleiro e um torneio de xadrez.

A música e a animação contam com o Rancho Folclórico e Etnográfico de Odiáxere, Vânia Rodrigues, Luís Manhita, Luana Velasquez, Vítor do Carmo, Nuno Martins, José Santana, Vítor Guerreiro 4Tet, Renato Reis, Fábio Muchacho e o Concerto #Kids, além de uma milonga de tango.

De 1 a 11 de agosto, escolha um livro (ou mais!), descubra novas histórias e viva as noites de verão no centro de Lagos.

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