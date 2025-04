Mediação cultural em discussão no Teatro das Figuras

O ZOOM – Encontro de Mediação Cultural, pretende promover a reflexão em torno da importância da mediação cultural no aprofundamento de práticas participativas nas organizações culturais e realçar o papel dos artistas nas relações entre cultura, comunidade e educação. A primeira edição acontece nos dias 22 e 23 de abril no Teatro das Figuras, em Faro, e integra as comemorações do seu 20º aniversário.

Mais de duas dezenas de profissionais dos sectores das Artes, Cultura e Educação vão debater sobre os desafios do presente, partilhar fragilidades e traçar os possíveis caminhos da Mediação Cultural.

O evento tem início no dia 22 de abril, terça-feira, às 14h30 com o painel ‘Mediação e Democracia Cultural: como pode a Mediação Cultural aprofundar a Democracia?. Prossegue na quarta-feira, dia 23 de abril, às 9h30 com a palestra ‘Mediação Cultural e Práticas Participativas: como vemos e cuidamos do nosso km2 cultural?’ e retoma, a partir das 15h00, com o painel ‘Mediação Cultural e Escolas: o que são escolas pólos-culturais’.

Todos os momentos de reflexão serão desencadeados por uma palestra inicial, seguindo-se uma mesa-redonda e um espaço de debate entre os oradores e o público.

O ZOOM destina-se a representantes dos executivos municipais, técnicos de autarquias das áreas da Cultura e Educação, artistas, agentes culturais, professores e alunos do ensino secundário e universitário e a todos os interessados nesta temática.

A inscrição é gratuita mas obrigatória e pode ser efetuada através deste link.

O ZOOM – Encontro de Mediação Cultural é organizado pelo Teatro Municipal de Faro – SM e pelo Plano Nacional das Artes em parceria com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, com a Universidade do Algarve e tem o apoio da Rede Azul – Rede de Teatros do Algarve.

Para mais informações, consultar o site do Teatro das Figuras, em ZOOM – Encontro de Mediação Cultural.