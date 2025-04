Reinaldo Teixeira é o novo presidente da Liga Portugal

O ex-presidente da Associação de Futebol do Algarve (AFA) obteve 42 votos, correspondentes a 80 por cento do universo eleitoral, superando a lista de José Mendes.

“A partir de hoje, sou presidente de todos sem exceção. A esta missão entrego-me com o melhor de mim, tendo apenas um objetivo: a defesa dos superiores interesses de todas as Sociedades Desportivas. A palavra obrigado será o impulso para que comecemos imediatamente a nossa obrigação que é a defesa dos superiores interesses das Sociedades Desportivas. A realidade é crua e pede urgência. A principal Liga tem assimetrias conhecidas e está a cair no ranking da UEFA. O problema da sustentabilidade estende-se à Liga 2 e a um futebol também despido de recursos e de adeptos nas bancadas”, alertou Reinaldo Teixeira.

Reinaldo Teixeira, natural de Salir, concelho de Loulé, foi presidente da Direção da AFA nos últimos seis anos e, antes disso, Presidente da Assembleia Geral, tendo também sido coordenador dos delegados da Liga Portugal.

“É um momento de grande júbilo e felicidade para o futebol algarvio e para todos aqueles que se têm dedicado à modalidade na região, com a eleição, pela primeira vez, de um algarvio para a liderança de um dos principais organismos do futebol português. Desejamos que Reinaldo Teixeira possa contribuir para o desenvolvimento do futebol português, ainda com mais ênfase do que fez na Associação de Futebol do Algarve”, disse Albertino Galvão, o atual presidente da AFA.

O reitor da Universidade do Algarve, Paulo Águas, congratulou-se também com esta eleição, fazendo votos dos maiores sucessos para conseguir levar a bom porto a missão com que se apresentou nesta candidatura: “a união de todo o futebol profissional”.