Faro: Luísa Sobral, Noiserv, Sir Scratch e muito mais na 5ª edição do Festival Mochila

A 5ª edição do MOCHILA – Festival Internacional de Teatro para Crianças e Jovens, organizado pela companhia LAMA Teatro, acontece em Faro, de 1 a 11 de maio, com teatro, música e dança para todas as idades.

Luísa Sobral, Sir Scratch, Dançando com a Diferença, Formiga Atómica, SillySeason, Companhia Mascarenhas Martins, Phia Menárd, Varanda Teatro, Noiserv e Pedro Branco são alguns dos artistas e companhias que fazem parte da programação do MOCHILA em 2025. Ao todo, são mais de 20 os espetáculos de teatro, performance, música, dança e novo circo, que acontecem em 10 espaços da cidade de Faro.

Um total de 10 espaços da cidade de Faro recebem mais de 20 propostas artísticas pensadas para crianças e famílias, muitas delas de entrada gratuita e em espaços ao ar livre. Uma programação destinada a todas as idades, composta por teatro, novo circo, música, dança e performance, bem como oficinas, ações de mediação cultural e uma conversa.

A 5ª edição do MOCHILA começa a 1 de maio, com um Lanche para pais e filhos com DJ Set do rapper, músico e ator Sir Scratch, no Jardim da Alameda. O Jardim da Alameda, será ainda palco de diversos outros espetáculos e atividades, todos eles de entrada livre e destinados a públicos de todas as idades:

DanSando, um concerto de Luísa Sobral, a partir do seu sexto álbum de originais;

O Roque nunca vai acabar, um concerto da Companhia Mascarenhas Martins;

Água, um espetáculo de teatro da companhia Estúdio 13, com criação e interpretação de Maria João Gouveia;

Pic-Nic de Histórias, um projeto da companhia LAMA Teatro, onde 4 intérpretes se sentam no relvado e partilham histórias num pic-nic que, em vez de comida, conta com livros;

Um milhão + 1, espetáculo de teatro, e Libertenano, espetáculo de novo circo, ambos da companhia Clown Enano, de Portugal e Espanha;

Histórias Encaixotadas, espetáculo internacional, da companhia brasileira Varanda Teatro, que se apresentará também no Largo do Carmo;

Baile Pais e Filhos, já um clássico do Festival MOCHILA, organizado por João de Brito e pela CAMADA – Centro Coreográfico, que promete pôr miúdos e graúdos a dançar;

Conversa sobre o tema “Artistas da Cidade: de Faro para o Mundo”, com moderação de João de Brito e a participação de Afonso Jerónimo, Filipa Rodriguez, Gabriel Antunes, Henrique Prudêncio, Jeannine Trevidic, Miguel Neto e Tiago Cadete;

E, a encerrar o Festival, no dia 11 de maio, um DJ Set de Noiserv & Pedro Branco.

Também ao ar livre, na baixa de Faro, a companhia Projecto EZ apresenta o espetáculo de música em itinerário, Fita Cola, enquanto no Largo do Carmo, crianças e famílias poderão experienciar a instalação / experiência Sensorial La Gran Tempesta, da companhia espanhola Efimer.

O Teatro das Figuras recebe L’Après-midi dún fohen, da Compagnie Non Nova – Phia Ménard, de França, e no Teatro Lethes será possível assistir ao espetáculo de dança Bichos, da companhia Dançando com a Diferença. No espaço LAMA Black Box, a Imaginar do Gigante apresenta o espetáculo de teatro O Grande Lago, enquanto a companhia LAMA Teatro apresenta O pior professor do mundo.

Do MOCHILA fazem ainda parte espetáculos de teatro e atividades destinados exclusivamente à comunidade escolar e apresentados em diversos espaços da cidade: Dicionário, dos SillySeason; Dois pontos de educação, Carlos Marques, da companhia Trimagisto; e a oficina É bom mandar, da companhia Formiga Atómica.

À semelhança dos anos anteriores, o MOCHILA desenvolve ainda ações de mediação cultural na cidade de Faro, como o ESTOJO – Laboratório Pedagógico do LAMA Teatro, uma iniciativa que conta com a participação de elementos da comunidade residente na região do Algarve e que apresentará no Festival a performance Emocionário da Água; e ainda o projeto Gang das Mochilas, constituído por cerca de 50 estudantes do curso profissional de Artes do Espectáculo da Escola Secundária Tomás Cabreia, que irão ocupar diversas ruas da cidade de Faro, com pequenas performances coreográficas.

Destinado a crianças e jovens de todas as idades, o Festival MOCHILA realiza-se anualmente desde 2021 e tem como principais objetivos a promoção da descentralização da oferta cultural; a democratização do acesso a uma programação artística multidisciplinar de qualidade, desenvolvida por companhias e artistas nacionais e internacionais de referência; e a capacitação do público e das comunidades para o desenvolvimento de um pensamento crítico sobre o mundo

contemporâneo.