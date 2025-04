Descobre o cartaz completo da 38ª Semana Académica do Algarve

O cartaz oficial da 38ª Semana Académica do Algarve foi divulgado na última noite durante o arraial académico no Campus da Penha da Universidade do Algarve. O País das Maravilhas está de regresso ao complexo desportivo da Penha de 2 a 10 de maio.

Como é hábito, a Semana Académica começa com a tradicional Monumental Serenata de Abertura, na quinta-feira, 1 de maio, no icónico Largo da Sé. Depois disso, segue para o Complexo Desportivo da Penha, em Faro, onde foram realizadas as últimas edições.

Como novidade a edição deste ano eliminou o Palco Secundário o que permitiu aumentar o número de barraquinhas de curso para um total de 30.

Cartaz completo da 38ªSemana Académica do Algarve:

1 de maio (Quinta-Feira):

Serenata de Abertura

2 de maio (Sexta-feira):

Dj Dadda

Plutonio

Zanova

3 de maio (Sábado):

Bandidos do Cante

Cantar Morangos

Time Travel

4 de maio (Domingo):

Cristiano Martins

Galopa

5 de maio (Segunda-feira):

Rúben Filipe

Quim Barreiros

6 de maio (Terça-feira):

Noninho Navarro

Maninho

7 de maio (Quarta-feira):

Since 98

ArtMusa

Dillaz

8 de maio (Quinta-feira)

Ismatuna

Tuna Bebes

Feminis Ferventis

Versus Tuna

Real Tuna Infantina

9 de Maio (Sexta-feira):

Badoxa

Soraia Ramos

Breyth

10 de Maio (Sábado):

Los Romeros

Wet Bed Gang

Karetus

A RUA FM é a rádio oficial da 38ª Semana Académica do Algarve. Vamos estar pelo recinto durante os 10 dias do País das Maravilhas com emissões em direto, sorteios e sobretudo, muita animação. Fica atento, em breve vamos revelar todos os detalhes!