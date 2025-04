Reinaldo Teixeira deixa de exercer funções como Presidente da AF Algarve

Reinaldo Teixeira deixou de exercer funções, esta terça-feira, dia 8, como Presidente da Direção da Associação de Futebol do Algarve (AFA), no âmbito da sua candidatura à Liga Portugal, tal como, há meses, havia anunciado que o faria antes do ato eleitoral do organismo que gere o futebol profissional.

“Na despedida, os elementos da Direção e a equipa de colaboradores marcaram o momento com algumas surpresas que homenagearam os principais sucessos da AFA sob a liderança de Reinaldo Teixeira, desde 2019, que permitiram a evolução da instituição e das modalidades a nível regional e, consequentemente, nacional”, realça a AFA.

O seu lugar passa agora a ser ocupado pelo ex-Vice-Presidente Albertino Galvão, que assume a presidência da AFA no atual mandato que se estende até 2027.