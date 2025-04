Policia Municipal de Faro inicia funções com um efetivo de 10 agentes

A Polícia Municipal de Faro iniciou esta terça-feira a sua atividade, com a inauguração da sua sede operacional, que ficará instalada no espaço do antigo café Chocolate, na Praça da Liberdade (Pontinha). Este corpo policial municipal, que trabalhará em estreita articulação com PSP e GNR, terá como principal missão a promoção da segurança e proteção do bem-estar da população, privilegiando o policiamento de proximidade e visibilidade em todo o concelho, incluindo ilhas.

A funcionar, para já, com um efetivo de 10 agentes, a Polícia Municipal de Faro vai trabalhar para já, num único horário, tendo como objetivo vir a trabalhar no futuro todos os dias da semana e 24 horas por dia.

Nesta fase, as funções da Polícia Municipal de Faro passarão por uma aposta num policiamento de proximidade e visibilidade, em particular em termos de eventos, comércio, escolas ou população mais vulnerável (idosos e crianças), devendo esta força de segurança municipal assumir progressivamente ao longo dos próximos meses novas ferramentas e funções, nomeadamente a fiscalização rodoviária e dos regulamentos municipais, entre outras.

Para o efeito e em paralelo, o Município de Faro tem também a decorrer um concurso externo de ingresso para admissão de novos agentes municipais para a Polícia Municipal, que deverá ter, em plenas funções, um corpo efetivo de 30 agentes. Os candidatos que forem admitidos no âmbito deste concurso deverão entrar em formação no início do verão.

Após um longo processo, o Município de Faro congratula-se com o início de funções da Polícia Municipal de Faro, uma força municipal que, em estreita articulação com as forças de segurança nacionais, ajudará a dar resposta aos desafios de segurança do concelho e a contribuir para uma cidade mais organizada e segura.