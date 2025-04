Teatro das Figuras: Mês da liberdade tem programação recheada

O mês da Liberdade iniciou no Teatro das Figuras com muito humor e termina com o concerto de abertura da 9ª edição do festival ‘Os dias do Jazz’.

A atriz Cláudia Raia, juntamente com o ator Jarbas Homem de Melo, apresentou-se pela primeira vez em Faro com o espetáculo Menopausa. Durante quatro dias, de 3 a 6 de abril, mais de 4 600 pessoas passaram pelo Teatro das Figuras para fruir de um espetáculo que, com humor, desconstruiu esta temática, tantas vezes ostracizada.

A companhia de criação AORCA, da cidade de Lagos, apresenta no dia 10 de abril pelas 21h30, Azul ou Sobre a Força do Emaranhado, um espetáculo de dança interativo que parte de metodologias de escuta para criar um diálogo sensorial entre os intérpretes. Em palco estarão as performers Sara Martins, Sofia Brito e Susana Vilar, num espetáculo que resulta de uma coprodução com o Teatro das Figuras.

O Grupo Coral Ossónoba inspirou-se nos valores de abril para criar a nova edição do evento Sonho da Música. No dia 12 de abril, pelas 21h30, o Teatro das Figuras vai receber os artistas Domingos Caetano, Viviane e Tó Viegas, o pianista Pedro Calquinha, o Coral Ossónoba, as Novas Vozes d’Ossónoba e os Pequenos Cantores d’Ossónoba.

Inserido no Festival Verão Azul, uma organização da casaBranca – Associação Cultural, o espetáculo Solas, da jovem coreógrafa Candela Capitán, procura questionar a exploração e sobre-exposição do corpo feminino no mundo digital, sobretudo nas redes sociais. Nesta performance é utilizada uma “coreografia baseada em figuras eróticas acumulativas” que pretende “criar um diálogo crítico sobre a tecnologia, a identidade e a capitalização do corpo feminino na era digital”. “Solas” apresenta-se no dia 16 de abril, às 21h30.

A primeira tour internacional de Fernando Daniel, ‘V. H. Sessions’, iniciou no final de 2024 e faz paragem na cidade de Faro. O concerto daquele que é um dos artistas pop nacionais mais relevantes da atualidade terá lugar no dia 17 de abril, às 21h30, e a sessão está esgotada.

Para celebrar a Páscoa, o Teatro das Figuras e a Orquestra do Algarve apresentam, no dia 18, pelas 18h00, a obra Requiem, do compositor austríaco Wolfgang A. Mozart. Neste concerto, dedicado a esta obra monumental, a Orquestra do Algarve será dirigida pelo maestro Pedro Neves e contará com a participação do seu Coro Comunitário e de quatro solistas convidados.

Nos dias 22 e 23 de abril acontece a primeira edição do Zoom – Encontro de Mediação Cultural, com o objetivo de proporcionar um espaço de reflexão em torno da importância da mediação cultural no aprofundamento de práticas participativas nas organizações culturais e educativas. Este evento integra as comemorações do 20.º aniversário do Teatro das Figuras e tem participação gratuita.

Do encontro de Carolina Santos e Susana Nunes surge o espetáculo Tive 1 ideia para 1 dueto (redux), que sobe ao palco no dia 24 de abril, pelas 21h30. Nesta peça de teatro as atrizes partem de um sistema performativo com fragmentos de obras que não são suas e as quais reutilizaram, reduziram e reciclaram, tendo resultado “só duas atrizes em cena, muito próximas do público, a explicar porque é que escolheram cada umas das obras que “roubaram” e a reproduzi-las o melhor que conseguem”.

No dia 30 de abril, Dia Internacional do Jazz, o Teatro das Figuras dará início ao seu festival ‘Os dias do Jazz’. O concerto de abertura desta edição estará a cargo do músico Zé Eduardo com a Jazz Mission Big Band, uma formação criada pelo próprio Zé Eduardo por encomenda do Instituto Cultural de Macau, com o objectivo de juntar músicos de Jazz provenientes de Portugal e Macau, bem como de outras nacionalidades. A estreia desta formação teve lugar em dezembro de 2024 no Teatro Dom Pedro V, em Macau, e agora, “Zé Eduardo e a Jazz Mission Big Band” apresentam-se no Teatro das Figuras, para a esteria nacional em Portugal.

Os bilhetes para os espetáculos no Teatro das Figuras podem ser adquiridos na bilheteira (de terça-feira a sábado, das 13h00 às 19h30, e no dia do espetáculo até ao seu início) ou aqui.