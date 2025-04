AF Algarve e FPF distinguem entidades formadoras

Foram 52 as entidades formadoras filiadas na Associação de Futebol do Algarve (AFA) certificadas e reconhecidas, na noite deste sábado, no auditório da sede, e que receberam as respetivas placas e diplomas, no âmbito do Processo de Certificação de Entidades Formadoras da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O evento contou com a presença de Pedro Proença e Júlio Vieira, presidente e diretor da FPF, respetivamente, Reinaldo Teixeira, presidente da AFA, Custódio Moreno, diretor regional do Instituto Português do Desporto e Juventude, e de vários representantes dos Órgãos Sociais da AFA, de Câmaras Municipais, de Juntas de Freguesia e de Clubes do Algarve.

Na cerimónia foi dada nota do contínuo crescimento de clubes algarvios certificados desde o início do projeto, registando-se um aumento de entidades formadoras no Algarve pelo quinto ano consecutivo.

Aproveitando a sessão com casa cheia, a ocasião contou com um momento especial de homenagem aos colaboradores da AFA que já cumpriram 10, 20 e 30 anos de colaboração com a instituição, entre os quais Luís Brites, João Barbosa e Alice Diogo, respetivamente.

Clubes certificados no Algarve na época desportiva 23/24

Entidade Formadora Certificada com 4 Estrelas:

Clube Desportivo e Recreativo Quarteirense / Quarteirense SAD (Futebol Masculino)

Portimonense Sporting Clube / Portimonense Futebol SAD (Futebol Masculino)

Sporting Clube Farense / Sporting Clube Farense- Algarve Futebol SAD (Futebol Masculino)

Entidade Formadora Certificada com 3 Estrelas:

Albufeira Futsal Clube (Futsal Masculino)

Clube de Futebol Esperança de Lagos (Futebol Masculino)

Clube Desportivo e Recreativo Quarteirense (Futebol Feminino)

Clube Desportivo Odiáxere (Futebol Masculino)

Clube Futebol “Os Armacenenses” (Futebol Masculino)

Futebol Clube de Ferreiras (Futebol Feminino)

Futebol Clube de Ferreiras (Futebol Masculino)

Imortal Desportivo Clube (Futebol Masculino)

Juventude Sport Campinense (Futebol Masculino)

Louletano Desportos Clube (Futebol Masculino)

Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense (Futebol Masculino)

Portimonense Sporting Clube (Futsal Masculino)

Quatro ao Cubo – Associação Desportiva de Olhão (Futebol Masculino)

Silves Futebol Clube (Futebol Masculino)

Sonâmbulos Futsal Luzense Associação (Futsal Masculino)

Sporting Clube Olhanense (Futebol Masculino)

Entidade Formadora Certificada com 2 Estrelas:

Associação Desportiva Geração de Génios (Futebol Masculino)

Associação Desportiva Tavira – ADT (Futebol Masculino)

Associação Escola de Futebol de Faro (Futebol Masculino)

Associação Escola de Futebol João Moutinho (Futebol Masculino)

Grupo Desportivo de Lagoa (Futebol Masculino)

Guia Futebol Clube (Futebol Feminino)

Guia Futebol Clube (Futebol Masculino)

Internacional Clube Almancil (Futebol Masculino)

Louletano Desportos Clube (Futsal Masculino)

Lusitano Futebol Clube (Futebol Masculino)

Sociedade Recreativa 1º de Janeiro (Futebol Masculino)

Sporting Clube Farense (Futsal Masculino)

Sporting Clube Olhanense 1912 (Futebol Masculino)

Entidade Formadora Certificada com 1 Estrela:

Associação Académica da Bela Vista (Futebol Masculino)

GEJUPCE (Futsal Masculino)

Centro Básico de Formação de Futebol/Futsal:

Associação Cultural de Salir (Futebol Masculino)

Associação de Jovens do Nordeste Algarvio Inter-Vivos (Futsal Masculino)

Associação Escola de Futebol Monte Gordo 2019 (Futebol Masculino)

Associação FUT F.O. (Futebol Masculino)

Casa Sport Lisboa e Benfica em Lagos (Futebol Masculino)

Clube Desportivo “Os Olhanenses” (Futsal Masculino)

Clube Desportivo e Recreativo Quarteirense (Futsal Masculino)

Clube Desportivo Marítimo Olhanense (Futebol Masculino)

Clube Desportivo Montenegro (Futebol Masculino)

Clube Recreativo Infantes Sagres (Futebol Masculino)

Clube Recreio e Desporto Santaluziense (Futsal Masculino)

Estrela Desportiva de Bensafrim (Futebol Masculino)

Ginásio Clube Tavira (Futebol Masculino)

Grupo Desportivo e Recreativo Alvorense (Futebol Masculino)

Sociedade Recreativa Boa União Parchalense (Futsal Feminino)

Sociedade Vencedora Recreativa Desportiva Cultural Ferragudense (Futsal Masculino)

União Desportiva Castromarinense (Futsal Masculino)

União Desportiva Messinense (Futebol Masculino)

Balanço geral

Centro Básico de Formação de Futebol/Futsal – 18 entidades

1 Estrela – 2 Entidades

2 Estrelas – 13 Entidades

3 Estrelas – 16 Entidades

4 Estrelas – 3 Entidades

Histórico de entidades certificadas no Algarve

2018/2019 – 4

2019/2020 – 18

2020/2021 – 26

2021/2022 – 27

2022/2023 – 34

2023/2024 – 52

Sobre o Processo

O Processo de Certificação de Entidades Formadoras da FPF pretende melhorar, de forma gradual, a qualidade do processo formativo dos jovens praticantes de futebol e futsal, em todas as vertentes, estimulando e apoiando todas as Entidades que desenvolvem atividade na área da formação desportiva.

Além da subida da qualidade organizacional e formativa dos clubes, visa assegurar-se ainda o respeito pelas regras de proteção da saúde e segurança dos participantes, bem como o cumprimento das regras técnicas da modalidade. O Processo de Certificação permite ainda que qualquer Entidade Formadora Certificada pela FPF garanta um reforço das verbas relacionadas com o mecanismo de compensação, em comparação com os clubes não certificados.

Contactos de apoio

certificacao@afalgarve.pt

gabinete.juridico@afalgarve.pt