Festa do Futebol Feminino juntou 200 atletas no Estádio Algarve

O Estádio Algarve voltou a receber, esta quarta-feira, a fase regional da Festa do Futebol Feminino, que juntou cerca de 200 atletas de sub11, sub13 e sub15 de toda a região.

As equipas femininas do FC Ferreiras, de sub11, e CF Os Armacenenses e EB 2,3 Engenheiro Duarte Pacheco, de sub13, foram as vencedoras desta fase regional, que se apuraram para a fase nacional, na qual vão estar presentes treinadores nacionais, jogadoras das seleções nacionais e coordenadores técnicos das várias associações de futebol do País.

Recorde-se que esta iniciativa realiza-se anualmente e tem como objetivo promover a prática do futebol feminino desde cedo.

A Festa do Futebol Feminino no Algarve contou com o apoio da Associação de Municípios Loulé/Faro, da Coordenação Regional do Desporto Escolar e do Estádio Algarve.

Equipas participantes:

Sub11

FC Ferreiras

Portimonense SC

Seleção do Algarve

Sub13

E.B. 2,3 Engenheiro Duarte Pacheco

FC Ferreiras

CF “Os Armacenenses”

Portimonense SC

JS Campinense

Sub15

E.B. 2,3 Engenheiro Duarte Pacheco

Agrupamento de Escolas Padre João Coelho Cabanita

AEF Monte Gordo 2019

CF “Os Armacenenses”

Portimonense SC

Guia FC

CDR Quarteirense