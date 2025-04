Albufeira Sea Fest traz novidades para a edição de 2025

O Albufeira Sea fest está de regresso para a 4.ª edição entre os dias 17 e 19 de abril. O evento, de entrada gratuita, promete trazer muita animação à Praça e Praia dos Pescadores e conta com um programa diverso e cheio de atividades. Além de jogos tradicionais e atividades direcionadas para as famílias, a edição de 2025 do evento inclui também um workshop de skate e um dia aberto dedicado à prática do surf.

As atuações serão muitas, mas já são conhecidos os nomes de Carolina Deslandes (17 de abril), Richie Campbell (18 de abril) e Ivandro (19 de abril). A iniciativa é organizada pela Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, e conta com o apoio do Município.

Segundo o Presidente da Câmara Municipal de Albufeira, “’O Albufeira Sea Fest’ está já firmado no gosto das famílias portuguesas. Temos a informação de que muito do turismo interno vem para Albufeira nesta data porque sabe que vai ter gratuitamente diversas atividades para os jovens, grandes concertos, múltiplas propostas recreativas e tudo isso com um excelente clima, gastronomia saudável e alojamento de elevada qualidade”.

Além de proporcionar momentos de descontração e alegria às famílias nas chamadas mini férias da Páscoa, o Sea Fest promove também o talento musical e artístico dos jovens albufeirenses e promove a visibilidade do trabalho das associações desportivas do concelho.

Na edição de 2022, o destaque foi para diversas bandas, nomeadamente Ben & The Pirates, Quiassaca, Pachá, No Time to Waste, Ehliu, Carlos Baga e diversos DJ’s. No ano seguinte, Carlão, vocalista dos Da Weasel, também conhecido como Pacman, foi o cabeça de cartaz do evento e em 2024 os Expensive Soul, Hybrid Theory e GNR atraíram milhares de fãs. Os concertos são um complemento aos dias intensos onde não faltam demonstrações de skate, provas de bodyboard, exercício físico à beira mar e, naturalmente, as tão apreciadas tasquinhas com as iguarias locais e as mostras de trabalhos feitos pelos artesãos e pelas coletividades concelhias.

“Fazemos com uma enorme satisfação o Albufeira Sea Fest, com os albufeirenses, para os albufeirenses e para todos aqueles que nos querem visitar. É como uma grande festa da família que se prepara para a azáfama dos exames e do verão turístico. Está firmado como um cartaz de sucesso no calendário anual das famílias”, diz Cristiano Cabrita, vice-presidente e vereador da Juventude e Desporto, afirmando ainda que em breve serão reveladas ainda mais novidades. Por enquanto, assegura, “80 por cento dos jovens de Albufeira aguarda estas datas para apontar nas suas agendas. Mas não são os únicos do país a fazê-lo, porque somos um destino seguro, divertido e saudável”.

A RUA vai este ano, pela primeira vez, marcar presença no evento com emissão em direto do recinto. Podes acompanhar tudo a partir de dia 17 de abril em 102.7FM ou rua.pt.