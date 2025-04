Teatro: ‘Lembra-te dos Meus Pecados’ reinterpreta Hamlet em Lagoa

A companhia teatral Momento – Artistas Independentes e o encenador catalão Pau Masaló trazem ao palco, no Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, este sábado (5 de abril), a peça ‘Lembra-te dos Meus Pecados’.

Este espetáculo parte de ‘Hamlet’, a eterna obra-prima de William Shakespeare, para ser reinterpretada como um ‘talent show’ intergeracional, misturando absurdo e sublime num cenário inspirado no imaginário dos filmes de zombies. Com um elenco de excelência, que junta jovens actores e pessoas idosas sem experiência teatral, e uma encenação irreverente, convida o público a reflectir sobre a vida, a morte e as decisões que moldam o nosso destino.

A estreia mundial aconteceu nos passados dias 20 e 21 de Março, na Casa das Artes de Famalicão.

A produção desta nova e desafiante releitura de ‘Hamlet’ pertence à companhia Momento – Artistas Independentes, que, fundada por Diogo Freitas e Daniel Silva, reúne artistas emergentes e criadores consagrados, promovendo o diálogo intergeracional e desafiando convenções com espectáculos inovadores e reflexivos.

Depois de Lagoa, ‘Lembra-te dos Meus Pecados’ segue para Bragança, a 10 de Abril (Teatro Municipal de Bragança); Ponte de Lima, a 9 e 10 de Maio (Teatro Diogo Bernardes) e Leiria, a 20 de Novembro (Teatro José Lúcio da Silva).

Podes ouvir a nossa entrevista com o encenador Pau Masaló aqui.