Semana Académica do Algarve: Dillaz, Badoxa e Quim Barreiros as primeiras confirmações

A 1 mês da 38º Semana Académica do Algarve, a Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) começa a revelar alguns dos artistas que irão pisar o palco do País das Maravilhas.

Ao longo do dia de ontem, dia 1 de abril, a AAUAlg revelou algumas pistas nas redes sociais e depois confirmou mais dois artistas confirmados: dia 7 de maio (quarta-feira) o rapper e produtor musical Dillaz pisa o grande palco desta edição e no penúltimo dia da Semana Académica é Badoxa, o autor do êxito ‘Controla’ e o mais recente ‘Deixa o clima rolar’, quem atua no palco do país das maravilhas, dia 9 de maio. O primeiro artista confirmado foi o cantor de música popular portuguesa, Quim Barreiros, que estará dia 5 de maio no palco da Semana Académica.

A 38º edição arranca dia 1 de maio, quinta-feira, e termina sábado, dia 10 de maio. O cartaz da 38ª Semana Académica do Algarve vai ser anunciado na totalidade no dia 10 de abril, mas até lá esperam-se mais confirmações.

Antes da primeira fase de vendas foi feita uma ‘early bird’ em fevereiro exclusiva a estudantes da UAlg que esgotou em poucas horas. Já com a primeira fase de vendas terminada está aberta a segunda fase de vendas de bilhetes semanais para a 38º Semana Académica do Algarve a 65 euros exclusiva a estudantes e ex-estudantes da universidade. Para adquirires o teu bilhete semanal basta apresentares no ato da compra o teu cartão de cidadão e o comprovativo de matrícula.