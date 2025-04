Techstars Startup Weekend’ 25 decorre de 4 a 6 de abril em Albufeira

De 4 a 6 de abril, o Município de Albufeira acolhe nos Paços do Concelho o Techstars Startup Weekend.

Este é um programa internacional que visa reunir novos empreendedores e entusiastas da inovação para exporem as suas ideias, aprenderem a metodologia Techstars, encontrarem uma equipa e desenvolverem um modelo de negócios viável, tudo em apenas 54 horas.

A iniciativa vai permitir a comercialização e internacionalização de soluções nacionais com vista a acompanhar as tendências globais e ainda dar a conhecer o que se está a criar noutras partes do mundo.

Os participantes terão acesso a uma rede de mentores, empresas, investidores e aceleradoras que irão ajudar a impulsionar os seus projetos durante e após o evento.

Presentes estarão duas co-facilitadoras, Cíntia Costa e Penélope Gonçalves, bem como uma rede de mentores especializados em áreas-chave como desenvolvimento de produto, marketing e estratégia empresarial.

Entre os mentores confirmados encontram-se Laurent Horwitz, co-fundador da Wiz Invest e Mentor COREangels, e Pedro Rocha, CEO e Fundador da SageScan.

Enquanto anfitrião, o presidente da câmara municipal de Albufeira diz que “não podemos passar ao lado daquilo a que muitos denominam de Quarta Revolução Industrial, onde as ideias de uns vêm colmatar as necessidades de outros com recurso às tecnologias”.

Os interessados podem inscrever-se em https://www.eventbrite.pt/e/techstars-startup-weekend-albufeira-tickets-1140788953469