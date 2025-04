UAlg, Teatro das Figuras e ACTA homenageiam José Louro com prémio literário

O Teatro das Figuras, a ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve/Teatro Lethes e o CIAC – Centro de Investigação em Artes e Comunicação da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve lançam a primeira edição do Prémio Novas Dramaturgias José Louro. Este prémio visa distinguir uma obra dramática original escrita em língua portuguesa.

A iniciativa tem ainda o intuito de homenagear o professor José Luís Louro (Coimbra, 1933 – Faro, 2018), pedagogo, dramaturgo e encenador, um dos nomes mais relevantes da História do Teatro no Algarve.

José Louro foi um impulsionador de teatro não só em Faro mas na região, tendo sido programador do Teatro Lethes no ano de 2001, fez também parte do Conselho de Administração do Teatro das Figuras entre 2006 e 2008. A sua paixão pelo Teatro levou-o a apoiar a criação de várias companhias, como foi o caso do SinCera – Grupo de Teatro Universitário (1990) e da ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve (1995).

O texto vencedor deste prémio será levado a cena no início de 2026, com estreia no Teatro das Figuras e, posteriormente, apresentações no Teatro Lethes, em Faro. A encenação ficará a cargo de Luís Vicente, ator, encenador e Diretor Artístico da ACTA Teatro – A Companhia de Teatro do Algarve.

Gil Silva, Diretor do Teatro das Figuras salientou que “esta é justa homenagem a uma figura ímpar da região” e vem “promover a escrita de textos dramáticos no país, entre a população mais jovem”, tem ainda uma vertente de edição, possibilitando à obra vencedora bem como a possíveis menções honrosas, a oportunidade de serem publicadas.

Este Prémio tem ainda uma componente formativa, tendo a parceria com o CIAC possibilitado que o Curso Livre de Escola de Verão em Genética Teatral da Universidade do Algarve, a decorrer em 2025, tenha um Workshop de Escrita Dramática.

O vencedor desta primeira edição irá receber um prémio no montante de três mil euros. As candidaturas devem ser submetidas por formulário online, disponível no site do Teatro das Figuras, até dia 31 de maio de 2025.

A primeira edição do Prémio Novas Dramaturgias José Louro tem como parceiros a Câmara Municipal de Faro e o CET- Centro de Estudos de Teatro da Universidade de Lisboa e a Sociedade Portuguesa de Autores, conta com o patrocínio das empresas Grupo Rolear e Metalofarense e com o apoio do Club Farense.

