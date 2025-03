FARTUNA: Festival de Tunas de Faro arranca já esta sexta-feira

A Versus Tuna – Tuna Académica da Universidade do Algarve organiza, nos dias 28 e 29 de março, sexta-feira e sábado, o XXIV FARTUNA – Festival Internacional de Tunas Académicas da Cidade de Faro.

O evento inicia as celebrações sexta-feira, com a tradicional Noite de Serenatas, que se realiza às 22h00, no Largo do Carmo, com entrada livre.

No dia 29, decorrerá a Noite de Espetáculo, às 20h30, no Teatro das Figuras, com quatro tunas a concurso: TUL – Tuna Universitária de Lisboa; TOKUSKOPUS – Tuna Orquestra Académica Já B’UBI & TOKUSKOPUS; LA LAGUNA – Tuna de Medicina de La Laguna e TUMa – Tuna Universitária da Madeira.

A Feminis Ferventis e a Real Tuna Infantina são as duas tunas da Universidade do Algarve que atuarão extra-concurso. Como grupo convidado estará em palco o Grupo Folclórico de Faro.