Algarve Biomedical Center inaugura novo edifício na próxima terça-feira

O Algarve Biomedical Center (ABC) tem a honra de anunciar a inauguração do Edifício Outreach, a realizar-se no próximo dia 1 de abril, pelas 17h00, em Loulé.

Este novo espaço representa um marco significativo no fortalecimento dos serviços de saúde da Região e no reforço da investigação biomédica em Portugal.

O Edifício Outreach nasce com o propósito de impulsionar a inovação científica e tecnológica, proporcionando condições de excelência para a investigação e desenvolvimento na área da saúde. Este espaço acolherá, no futuro, várias unidades funcionais de grande relevância, entre as quais:

Biobanco , uma infraestrutura essencial para a recolha e conservação de amostras biológicas, fundamentais para a investigação médica e biomédica;

Banco de Células Estaminais do Cordão Umbilical , destinado à preservação de células com elevado potencial terapêutico;

Centro de Entomologia , dedicado ao estudo de vetores de doenças e à vigilância epidemiológica;

Laboratório de Genética (Genelab), que terá um papel determinante na investigação genética aplicada à saúde humana.

A inauguração contará com a presença de entidades do setor da saúde, académicos, investigadores e representantes institucionais, sublinhando a importância estratégica do Algarve Biomedical Center na promoção da investigação científica e na melhoria dos serviços de saúde a nível regional e nacional.

O Algarve Biomedical Center reafirma, assim, o seu compromisso com a inovação e o progresso na área da biomedicina, contribuindo para o avanço do conhecimento e para a excelência dos cuidados de saúde em Portugal.