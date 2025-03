Biblioteca Municipal de Faro: Novo livro de Madalena Sá Fernandes em conversa

‘Deriva’, a nova obra de Madalena Sá Fernandes, vai ser apresentada na Biblioteca Municipal de Faro António Ramos Rosa no dia 27 de março. Na sua missão de promoção do livro e da leitura às 18h00 vai ter lugar uma conversa com a autora, conduzida pelo programador cultural Tito Couto.

“Das saudosas férias em família à dormida penosa numa cama com percevejos; da aprendizagem lenta da solidão ao ódio às festas de casamento que mais parecem carnavais; do martírio da insónia às árduas negociações entre mãe e filhas; da navegação cega pelas redes sociais ao poder conciliatório da literatura; da redescoberta da terapia ao reencontro com um primeiro amor: ‘Deriva’ deambula por assuntos tão diversos e inesperados quanto o ângulo espirituoso ou afiado que Madalena Sá Fernandes escolhe para os abordar”, revela a organização, lembrando ainda que a obra é candidata ao prémio Livro do Ano Bertrand.

Madalena Sá Fernandes nasceu em Lisboa, em 1993. Licenciou-se em Línguas, Literaturas e Culturas pela Universidade Nova de Lisboa. É cronista no jornal Público. Publicou também ‘Leme’, entre a ficção e a auto-ficção, um livro que é o relato cru da violência doméstica aos olhos de uma criança que se torna adolescente, que se torna adulta.

A apresentação da obra estará a cargo de Tito Couto, que fez a sua formação na Escola Superior de Jornalismo. É responsável pela organização e comunicação de vários eventos literários nacionais e internacionais. Em 2016, lançou o livro ‘Algo Estranho Acontece’, sobre António Zambujo e Miguel Araújo. Escreveu a biografia Carmen Miranda ‘Eu Fiz Tudo Pra Você Gostar de Mim’, da coleção Grandes Vidas Portuguesas, uma co-edição Pato Lógico/Imprensa Nacional.