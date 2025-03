Associação de Futebol do Algarve promove modalidades nos estabelecimentos prisionais

A Associação de Futebol do Algarve (AFA) e a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais celebraram um protocolo de colaboração com vista à promoção da prática do futebol, do futsal e do walking football e à organização de ações de formação nos estabelecimentos prisionais da região, nomeadamente de Faro, Olhão e Silves.

O futsal é a modalidade mais praticada no universo prisional, possuindo um elevado valor educativo e pedagógico e podendo assumir um papel relevante ao nível das competências sociais e individuais.

Esta nova parceria insere-se na política de responsabilidade social da AFA, que continua empenhada em prestar o serviço público de colocar a prática desportiva ao dispor da sociedade.