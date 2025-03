Vila Real de Santo António: Buba Espinho atua no Ciclo Sons de Dentro

O Ciclo Sons de Dentro apresenta o seu segundo espetáculo de 2025 com Buba Espinho, no dia 19 de abril, às 22h00, no Centro Cultural António Aleixo.

“Buba Espinho cruza a tradição do Alentejo com a modernidade, sendo uma das vozes mais reconhecidas da música portuguesa. Com êxitos como CASA, Ao Teu Ouvido e Roubei-te um Beijo, soma mais de 40 milhões de streams”, realça a organização, lembrando que “em 2024, celebra os 10 anos do Cante Alentejano como Património Imaterial da Humanidade e lança o seu terceiro álbum de estúdio”.

Os bilhetes têm um valor de 8 euros e estão disponíveis aqui e na bilheteira do Centro Cultural António Aleixo.