Marcha-Corrida da Ria Formosa põe Faro a mexer este domingo

Este domingo vai ter lugar a 23.ª edição da Marcha-Corrida da Ria Formosa, sob o lema “Faro, Desporto todo o Ano”.

Esta prova terá lugar na freguesia do Montenegro, em pleno Parque Natural da Ria Formosa, “enquadramento de excelência para fomentar a prática da atividade física em contacto com a natureza”, realça a autarquia de Faro.

A concentração dos participantes está prevista para as 09h00, no Larg. Cmd. Jacques Ives Cousteau na Praia de Faro, estando a saída prevista pelas 10h00.

O projeto da Marcha Corrida da Ria Formosa insere-se na Estratégia Faro Ativo e pretende tornar o munícipe “mais ativo” e generalizar a prática desportiva, contribuindo, desta forma, para a melhoria da sua qualidade de vida.

Mais informações contactar a Divisão de Promoção do Desporto e Juventude através do telefone 289 870 843 ou do email desporto@cm-faro.pt