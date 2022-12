Munícipio de Faro organiza Workshops sobre financiamento comunitário para a Cultura

A Câmara Municipal de Faro vai organizar 2 workshops de apresentação de programas de financiamento da União Europeia para o sector Cultural e Criativo.

No primeiro workshop vão ser apresentados alguns programas de financiamento e vão ser abordadas estratégias de ligação de projetos a linhas de financiamento disponíveis. Decorre no dia 3 de Janeiro, às 17h00 no auditório da Biblioteca Municipal de Faro. Contam com a participação de Tiago Prata e Marko Paunovic.

Já o segundo workshop, marcado para o dia 13 de Janeiro, serve para apresentar as linhas de financiamento do Europa Criativa e também para trabalhar aspetos práticos das candidaturas a fundos europeus, nomeadamente a pesquisa de parcerias e como contornar os erros mais comuns. Decorre às 17h no auditório da Biblioteca Municipal de Faro, dia 13 de janeiro. Conta a participação de Sara Machado do Centro de Informação Europa Criativa em Portugal.

Inscreva-se aqui.

Para quaisquer dúvidas e informações, contacte cultura@cm-faro.pt.