Museu Municipal de Faro reabre portas esta quinta-feira

Este espaço cultural da capital algarvia, instalado no antigo convento feminino fundado no século XVI, recebeu obras de requalificação das acessibilidades, nomeadamente instalação de rampas, novos pavimentos e instalação de um elevador.

Após o encerramento de vários meses para obras de requalificação das acessibilidades -nomeadamente a instalação de rampas, novos pavimentos e um elevador -, o Museu Municipal de Faro reabre portas já na quinta-feira, dia 15 de agosto, feriado de Nossa Senhora da Assunção, padroeira do antigo convento feminino fundado no século XVI que hoje acolhe este importante espaço cultural da cidade.

Apesar de encerrado, durante a intervenção, o Museu Municipal manteve a sua atividade e iniciativas fora de portas pelas suas equipas de inventário e investigação, serviços educativos, arqueologia ou conservação e restauro, celebrando datas importantes ligadas ao património e aos museus, sempre com uma adesão significativa de público.

No dia 15, o Museu retoma o seu normal funcionamento, voltando a poder mostrar as suas colecções, os seus tesouros nacionais e algumas novidades de programação. O dia de reabertura permite igualmente constatar uma nova aparência do espaço mas também as novas funcionalidades e condições de comodidade garantidas por esta intervenção, com um custo avaliado em cerca de meio milhão de euros. No âmbito da reabertura, está previsto um programa com a explicação do projeto, intervenções musicais e a inauguração de duas exposições.

“Sagrado e Profano nas coleções do Museu” é o nome de uma das exposições, que reúne, dentro do universo temático das religiosidades e questões de fé, algumas das mais brilhantes peças do acervo do Museu, com destaque para os ídolos pré-históricos, os alabastros medievais ingleses ou o Nkisi, uma conhecida estatueta africana, associada a poderes espirituais.

A outra exposição, de fotografia, assinada por Luís Palma, tem o título “Vinte e Cinco Palavras ou Menos” e faz parte do ciclo de exposições “Reset”, organizados pela Artadentro, propondo-nos associar as suas obras aos temas da liberdade, dos preconceitos sociais e da política.

No dia 17 de agosto, ainda no âmbito do programa de reabertura do Museu, será inaugurada uma nova exposição. “Retratos românticos” é o nome da exposição que reúne cerca de 50 peças, cujo mote principal é um novo olhar sobre os valores da sociedade e dos comportamentos morais, à luz da arte.

A partir de 15 de agosto, o Museu reabre portas, com novas condições de acolhimento e conforto para os seus visitantes, no horário de funcionamento habitual, de terça a sexta-feira das 10h00 às 18h00, e aos sábados e domingos das 10h30 às 17h00, proporcionando uma oferta cultural e patrimonial diversificada, inovadora e de confiança.