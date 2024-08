AMAL acaba de lançar plataforma cultural “Põe-te A Par”

A AMAL (Comunidade Intermunicipal do Algarve) lançou no passado dia 1 de agosto, a plataforma “Põe-te A Par”, uma agenda cultural algarvia, que reúne toda informação cultural e de eventos de todos os concelhos do Algarve, que permite a pesquisa de eventos por categoria, data e concelho e ainda disponibiliza recomendações nas áreas do lazer, praias, natureza e património cultural.

A KOR Creatives, agência especializada em design, marketing e publicidade, com mais de uma década de experiência, foi a responsável pelo desenvolvimento do Naming, Branding e peças de comunicação, em meios outdoor e também no digital, deste projeto.

O conceito de agenda cultural deu origem ao nome, que tem como objetivo levar os locais e turistas a estarem atentos aos eventos da região, num termo bem algarvio, “porem-se a par”.

Para transportar este nome e significado para o lado visual da marca, a agência elaborou um logótipo com os três braços da letra “E” alongados, de modo a observar-se um calendário com as linhas semanais.

As cores escolhidas remetem para a região: O Azul do céu e mar, o Verde da serra algarvia e o Laranja, que representa o sol e a terra.

Este projeto pretende disponibilizar novas ferramentas de interação com os municípios algarvios, de forma interativa e compatível com dispositivos móveis, de modo a acompanhar a evolução tecnológica, mantendo uma linguagem jovem, moderna e dinâmica.