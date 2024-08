Faro requalifica espaços desportivos e de lazer do concelho

Já arrancaram intervenções de requalificação da zona de lazer do Parque das Figuras e dos parques biosaudáveis, na Conceição e em Estoi.

O Município de Faro continua a investir na requalificação dos espaços desportivos e de lazer do concelho. Uma das intervenções já em curso, nesse sentido, corresponde à requalificação da zona de lazer do Parque das Figuras. Este espaço, que conta atualmente com elementos de fitness exterior, um pequeno polidesportivo e alguns equipamentos de jogo e recreio, parte dos quais em mau estado de conservação, será totalmente requalificado, mantendo-se as estruturas que se encontrem em boas condições e substituindo as que não observem os requisitos de segurança exigidos.

Será mantida a estrutura de trepar e as letras/estruturas de escalada, devendo refazer-se o revestimento da superfície de impacto. O polidesportivo existente será também alvo de uma reparação profunda.

No espaço de jogo e recreio deverão ser substituídos os equipamentos já obsoletos por outros novos e mais desafiantes, prevendo-se ainda uma área com equipamentos inclusivos, acessível a todos e um espaço com equipamento de ginásio ao ar livre (fitness e street workout) para vários níveis de preparação física, bem como uma pista pumptrack para skates, bicicletas e trotinetes.

Com esta intervenção, adjudicada pelo Município à empresa Sociedade Govi – Urbanismo, Unipessoal Lda., pelo valor global de 344.950 euros, acrescido de IVA, pretende-se melhorar a estética e a fruição de toda esta zona, bem como assegurar as condições de segurança e a circulação de pessoas com mobilidade condicionada nestes espaços.

Paralelamente, o Município de Faro adjudicou igualmente à mesma empresa, pelo valor de 56.400 euros, acrescido de IVA, o fornecimento e montagem de equipamentos de fitness ao ar livre, com vista à requalificação dos parques biosaudáveis, na Conceição e Estoi.

Créditos fotográficos: Barlavento