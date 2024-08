Silves celebra Dia do Munícipio com muita cultura, distinções e música

Para assinalar a data que comemora a conquista da cidade de Silves, 3 de setembro de 1189, o Município de Silves preparou três dias de celebrações que prometem momentos únicos e uma programação envolvente e abrangente com arte, distinções de mérito e concertos que ficarão na memória.

As iniciativas terão inicio no dia 1 de setembro, no Castelo de Silves, pelas 21h00, com a atuação que junta a Banda da Sociedade Filarmónica Silvense e a Fanfarra Káustica para um espetáculo inovador e extasiante, no âmbito do Dia Nacional das Bandas Filarmónicas. No segundo dia das comemorações, a cultura estará em destaque com a inauguração da Exposição “Perfis”, pintura e ilustração, da artista silvense Isabel Avó, que decorre pelas 18h00 na Biblioteca Municipal de Silves.

No dia 3 de setembro o programa estende-se à vila de Alcantarilha com a inauguração da exposição póstuma de fotografia de José Guerreiro Rodrigues, pelas 18h30, no Centro de Exposições de Alcantarilha.

A noite do último dia das comemorações do “Dia da Cidade de Silves”, será de emoções fortes e terá inicio às 21h00, no Castelo de Silves, com a cerimónia das Distinções de Mérito Municipal que, como não podia deixar de ser, marcam, também, as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.

O encerramento das celebrações ficará a cargo de grandes nomes da música portuguesa. João Gil, Vicente Palma, Tim, Celina da Piedade, Vitorino, Paulo Ribeiro, Sebastião Santos e Jorge Serafim sobem ao palco, do Castelo, como TAIS QUAIS, para um concerto memorável, onde a amizade, a paixão pela música e a simplicidade dos sons e canções que trazem o Alentejo na alma irão imperar e garantir uma viagem musical fascinante e inspiradora.

Uma organização do Município de Silves com entrada livre.