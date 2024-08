Universidade do Algarve novamente com taxa de colocação superior à média nacional

De acordo com os resultados da 1ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES) de 2024/25 foram colocados na Universidade do Algarve (UAlg) 1.530 novos estudantes, mais 7 do que em 2023/24. A UAlg integra o grupo de Instituições de Ensino Superior que não registaram redução do número de estudantes colocados em relação ao ano anterior.

A taxa de colocação subiu de 94,2% para 94,9%, permanecendo acima dos 91,4% verificados a nível nacional. É o quinto ano consecutivo que tal se verifica, sempre com taxas de colocação superiores a 90% o que traduz um elevado grau de ajustamento da oferta à procura dos estudantes.

Reflexo do aumento do número de colocados e da melhoria da taxa de colocação, o número de vagas sobrantes baixou de 107 para apenas 99. É a segunda vez que esse número é inferior a 100, verificando-se que 34 dos 45 cursos oferecidos preencheram a totalidade das vagas oferecidas na 1.ª fase do CNAES.

Segundo a nota de imprensa divulgada pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação “encontra-se concluída a colocação na primeira fase do 48.º concurso nacional de acesso, tendo sido admitidos, em 2024, 49.963 novos estudantes no ensino superior público, o que corresponde a um crescimento de 1,1% em relação à mesma fase do concurso de 2022”. Dos candidatos à primeira fase do concurso, 85,7% foram já colocados, sendo que 87,8% dos estudantes foram colocados numa das suas três primeiras opções.

Para o Reitor Paulo Águas, «os resultados da UAlg traduzem a consolidação que tem vindo a ocorrer nos últimos anos, reflexo de uma estratégia que dá prioridade à adequação da oferta e à melhoria contínua da qualidade do ensino, num contexto de forte concorrência entre as Instituições de Ensino Superior, em que as maiores têm vindo a dar sinais de querer continuar a crescer».

Para 2024/25 as IES de Lisboa ofereceram mais 230 vagas (+1,65% face ao anterior), tendo-se verificado uma redução a nível nacional de 772 candidatos (-1,31% face ao anterior). Antevendo-se nos próximos anos a manutenção da redução do número de candidatos, a ritmos mais intensos do que ocorreram nos últimos três anos, os desafios para o recrutamento de novos estudantes serão crescentes para as IES que não se localizam em grandes centros urbanos, como é o caso da UAlg.

Matrícula e inscrição novos estudantes

O processo de Matrícula e Inscrição para os estudantes colocados na Universidade do Algarve realiza-se nos dias 26, 27, 28 e 29 de agosto e é exclusivamente online.

Este ano a UAlg volta a colocar à disposição dos novos estudantes uma linha de atendimento +351 289 244 457 (de 26 a 29 de agosto, das 9h30-12h30 e das 14h00-17h00), para esclarecimento de dúvidas no processo de matrícula online, alojamento e bolsas de estudo de ação social. Está ainda disponível o email acad@ualg.pt para esclarecimentos.

Sunset com Dr. Why, Dário Guerreiro e Dj Ride no dia de boas-vindas aos novos estudantes

Um dia repleto de atividades, que promete marcar o primeiro contacto com a comunidade académica, é o que a Universidade do Algarve vai oferecer aos novos estudantes para lhes dar as boas-vindas. No dia 9 de setembro, além da cerimónia de acolhimento, às 8h45, no Pavilhão Municipal da Penha (Faro), as novidades distribuem-se ao longo do dia e incluem um Sunset com o Quiz “Dr. Why Portugal”, Stand up comedy, com Dário Guerreiro (Môce dum Cabreste), e o Dj Ride.

De 14 a 29 de setembro, vão realizar-se várias atividades sociais, culturais e desportivas, tendo em vista a integração dos novos estudantes no universo UAlg e na região.

Também de setembro de 2024, a janeiro de 2025, decorrem workshops de sobrevivência, uma vez por mês, à terça-feira, no Campus da Penha (local a definir), e à quinta-feira, no Campus de Gambelas, anfiteatro D, de modo a dar respostas às possíveis dificuldades dos estudantes.

Todas as informações para os novos estudantes em:

https://www.ualg.pt/matricula-e-inscricao-online-concurso-nacional-de-acesso-1o-ano1a-vez