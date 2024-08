Loulé homenageou os atletas do concelho pela prestação nos Jogos Olímpicos de 2024

A Câmara Municipal de Loulé realizou, na passada sexta-feira, uma cerimónia de homenagem aos quatro atletas com ligação ao concelho que estiveram nos Jogos Olímpicos – Paris 2024 – Eduardo Marques (Vela), Daniela Campos (Ciclismo), Yolanda Hopkins (Surf) e Gabriel Albuquerque (Trampolins) – depois de ter aprovado um voto de louvor, em Reunião de Câmara, pelos “excelentes resultados obtidos”.

Atleta do Capable Planet Clube Náutico na modalidade de Vela classe Dinghy, Eduardo Marques estreou-se numa competição olímpica e ficou apenas a um lugar de disputar a medal race. A falta de vento no Porto de Marselha levou ao cancelamento das regatas 9 e 10 da classe Dinghy masculino, terminando o velejador português a prova no 11.º lugar da geral. Numa mensagem vídeo, Eduardo Marques agradeceu o reconhecimento do Município, destacando “as barreiras mentais e físicas que os atletas têm que ultrapassar até chegarem às Olimpíadas”. O velejador já está de olhos postos no próximo ciclo olímpico, que acontecerá em Los Angeles, em 2028.

Também os familiares de Yolanda Hopkins agradeceram esta iniciativa da Autarquia, deixando votos para que a divulgação pública da mesma contribua para que “crianças e jovens continuem a aderir à prática do desporto e possam vir a atingir os resultados que estes atletas atingiram”.

A surfista, que já tinha estado nos Jogos Olímpicos de Tóquio, onde alcançou um Diploma Olímpico (5º lugar), surfou agora nas ondas do Taiti, na Polinésia Francesa, conseguindo um 9º lugar na prova que foi disputada na vila de Teahupo’o.

Daniela Campos iniciou a sua prática desportiva na modalidade no Club BTT Terra de Loulé. Aos 22 anos de idade realizou a sua primeira experiência olímpica na modalidade de Ciclismo Estrada, onde cumpriu o percurso de 157,6 quilómetros em 4h 07m 16s, ficando classificada em 41º lugar na prova feminina.

“É um longo percurso de trabalho da Daniela desde os seus 6 anos de idade. Espero que este reconhecimento seja uma motivação para fazer mais e melhor, dignificando o país e o concelho”, afirmaram os pais da jovem que se encontra a participar numa prova na Colômbia.

O ginasta que alcançou o melhor resultado de sempre da Ginástica Portuguesa em Jogos Olímpicos, Gabriel Albuquerque, esteve na Alcaidaria do Castelo de Loulé, onde decorreu esta cerimónia, para receber o louvor das mãos do autarca Vítor Aleixo.

“Foi um orgulho gigantesco ter estado a representar Loulé e Portugal nos Jogos Olímpicos, espero também ter orgulhado toda a gente que me viu. Vamos estar em Los Angeles para conseguir obter um melhor resultado”, disse o jovem.

Recorde-se que o atleta da Associação de Pais e Amigos da Ginástica de Loulé ficou classificado para a participação na final de Trampolins com a pontuação de 59.750, obtendo um 5º lugar na fase de apuramento, garantindo desde logo um honroso Diploma Olímpico. Na final, o Gabriel conseguiu manter a sua classificação da fase de apuramento, fazendo uma série com a pontuação de 59.740, uma marca que o tornou o ginasta português a chegar mais longe numas Olimpíadas.

No meio de muitos aplausos aos homenageados, o autarca Vítor Aleixo classificou este momento como sendo o “louvar do feito extraordinário destes atletas que se superaram, que viram coroados esforços de uma vida”, um reconhecimento “extensivo às suas famílias, treinadores e clubes”.

Mas estes não são os primeiros “louletanos” que marcaram presença em Jogos Olímpicos, como sublinhou Vítor Aleixo, recordando as representações olímpicas de atletas como Hélder Cavaco, Miguel Pires ou Luís Caliço (windsurfista recentemente falecido).

Loulé, município que há muito assumiu um “Compromisso com o Desporto”, tem hoje uma “realidade extraordinária”: 59 clubes e associações apoiados pela Autarquia, que se dedicam a promover o desporto junto da juventude; 5660 atletas a praticar desporto formalmente, a par do desporto informal; 52 modalidades; e um apoio anual de cerca de 1,7 milhões de euros.

Como explicou o edil, ao longo do tempo o programa de apoio ao desenvolvimento desportivo “tem sido adaptado às necessidades dos clubes”. Um exemplo disso é uma medida integrada em 2024 para o apoio aos atletas de alta competição.

Quanto às infraestruturas, já no próximo dia 6 de outubro será inaugurado “um pavilhão de última geração” em Almancil – o Pavilhão 25 de Abril -, que contemplará também uma biblioteca pública e um centro de recursos. Na componente desportiva terá capacidade para receber treinos, estágios e eventos de alta competição.

Por outro lado, o novo PDM, neste momento em fase de discussão na CCDR, propõe criar uma área especial para equipamentos (desportivos e não só), entre 25 e 27 hectares, a nascente da cidade de Loulé, e poderá contemplar um velódromo, campos de futebol, de râguebi, um campo com relva natural para disciplinas como o lançamento do peso e pista para atletismo. “Temos aqui um ecossistema desportivo que se vem estruturando há muitos anos e que justifica todos os investimentos que queremos fazer”, frisou Vítor Aleixo.

Presentes nesta homenagem, os presidentes do IPDJ, Custódio Moreno, e da CCDR Algarve, José Apolinário, elogiaram esta iniciativa do Município ao prestar reconhecimento aos seus atletas olímpicos. Refira-se que da comitiva portuguesa constituída por 72 atletas, 8 eram algarvios e, destes, 4 têm ligação ao concelho de Loulé.