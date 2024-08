Faro volta a ser distinguido como uma das cidades com melhor qualidade do ar na Europa

O Município de Faro congratula-se pelo facto de ter voltado a ser distinguido pela Agência Europeia do Ambiente como uma das três cidades da Europa com melhor qualidade do ar.

De acordo com o documento divulgado esta quinta-feira pela AEA, Faro volta a estar no top das cidades menos poluídas da Europa – logo depois de Uppsala (1.ª) e Umeå (2.ª), ambas na Suécia – à semelhança do que já tinha acontecido nos anos 2020 e 2021.

A lista atualizada divulgada pela AEA – que classifica 375 cidades, da mais limpa à mais poluída, com base nos níveis de partículas finas em suspensão no ar, com origem sobretudo no sector industrial e nos transportes – mostra que apenas 13 cidades europeias apresentaram concentrações médias abaixo do nível considerado adequado pela Organização Mundial de Sáude (OMS), o que corresponde a 5 microgramas por metro cúbico de ar.

Além de Uppsala (3,5 microgramas/ m3) e Umeå (3,6 microgramas/ m3), Faro surge enquanto terceiro centro urbano mais limpo da Europa em termos de qualidade atmosférica (3,6 microgramas/ m3). A lista das menos poluídas inclui ainda Reiquiavique (Islândia), Oulu (Finlândia), Tampere (Finlândia), Norrkoping (Suécia), Funchal (Portugal), Talin (Estónia), Narva (Estónia), Estocolmo (Suécia), Helsínquia (Suécia) e Bergen (Noruega).

Para Rogério Bacalhau, Presidente da Câmara Municipal de Faro, “é um motivo de grande satisfação para o Município voltarmos a ser distinguidos pela qualidade do ar, e que é, naturalmente, especialmente se pensarmos em quem não o tem habitualmente no seu dia-a-dia,

um enorme atrativo suplementar do nosso concelho, juntando à nossa localização privilegiada, com um património histórico e natural único, com destaque para a Ria Formosa e as suas ilhas barreira com as suas praias de excelência”.

“Naturalmente, esta distinção não é o fim de um caminho mas sim um estímulo para prosseguirmos um trabalho em prol da descarbonização e de uma cada vez maior sustentabilidade ambiental e energética, de acordo com os compromissos assumidos com o Plano Municipal de Adaptação às Alterações Compromissos e da adesão ao Pacto dos Autarcas”, conclui o Presidente da Câmara Municipal.