A Praia de Faro tem duas novas torres de vigia para nadadores salvadores

O Município de Faro adjudicou à empresa Toscca – Equipamentos em Madeira, Lda, por 16.820 euros, acrescido de IVA à taxa em vigor, a aquisição de duas torres de vigia para nadadores salvadores, para instalação nas zonas de maior afluência na Praia de Faro.

Estas duas torres, que foram esta semana instaladas, vão permitir uma maior eficácia na vigilância e salvamento, garantido assim a segurança, bem-estar e assistência a banhistas e restantes utilizadores da Praia, proporcionando um ambiente seguro e tranquilo para todos.

A segurança nas praias do concelho e a prevenção de acidentes em espaços aquáticos é uma das bandeiras do Município e uma forma eficaz de proporcionar esse cuidado é através da presença de postos de vigia dotados de profissionais treinados para identificar potenciais situações de perigo. Com a aquisição destes dois postos de vigia, os nadadores salvadores poderão ter uma atuação mais célere e eficiente em caso de emergência.

Tendo em conta que o areal da Praia de Faro se estende longitudinalmente numa frente com cerca de 2.400 metros, o Município de Faro já se encontra a planear a aquisição de mais duas torres de vigia, que irão reforçar a vigilância na próxima época balnear nas zonas de menor afluência de banhistas, situadas tanto a Nascente como a Poente da zona central.

Através deste e de outros investimentos, o Município de Faro reafirma o compromisso de trabalhar em prol da melhoria contínua dos serviços prestados, tendo como objetivo tornar cada vez mais a Praia de Faro uma zona balnear e destino de excelência.