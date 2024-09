‘Um Paraíso Maria’ apresentado na Biblioteca de Loulé

No próximo sábado, 7 de setembro, pelas 16h00, é apresentada na Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen, em Loulé, a obra ‘Um Paraíso ‘Maria’, de Sílvia Viegas. A sessão de apresentação estará a cargo de Pedro Frias e terá como convidado especial o cantautor Marc Noah.

Nascida em 1975, Sílvia Viegas é natural do concelho de Loulé. É bancária de profissão. Apaixonada desde sempre pelo mundo da Arte, fez parte de grupos amadores de dança e teatro e participou em algumas exposições de pintura em pastel e a óleo, coletivas e individuais, no Algarve.

Desde criança que é apaixonada pela magia das histórias. Recorda-se com amor das que a sua avó Maria Teresa lhe contava à luz da lareira, no seu Alentejo. Foi colecionando os livros que lhe ofereceram ao longo da infância como tesouros preciosos, lia-os e relia-os maravilhada.

Com o nascimento da sua filha Maria, em 2009, sentiu pela primeira vez o amor incondicional por alguém que é uma parte de si, e decidiu aprender a criar a sua melhor versão, como ser humano.

Neste caminho de desafios e aprendizagens, deu-se o início do seu despertar consciente: foi quando soube que devia viver de dentro para fora. Neste processo de desenvolvimento pessoal, começou a criar histórias ilustradas pelas mãos do seu coração. Escrever e ilustrar livros infantis tem sido uma das formas de também ‘crescer’ e criar várias versões do melhor de si.

No final da sessão haverá uma banca de livros e a autora irá autografar as suas obras.