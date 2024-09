Concerto de Tony Carreira inicia as comemorações do Dia do Município de Faro

O Município de Faro celebra no próximo dia 7 de setembro 484 anos da sua elevação a cidade com um conjunto alargado de iniciativas. As comemorações terão início com um concerto de Tony Carreira, na quarta-feira, dia 4 de setembro, e prosseguirá nos dias 6 e 7 de setembro com um conjunto de inaugurações e descerramentos de placas toponímicas, além da habitual sessão solene do Dia do Município, que decorrerá este ano, de forma inédita, no Jardim Manuel Bivar.

O concerto de Tony Carreira, gratuito para toda a população, terá lugar a partir das 22h00 do dia 4 de setembro no palco instalado no Largo de São Francisco, espaço que, a partir do dia seguinte e até sábado, dia 7 de setembro, receberá o Festival F.

As celebrações do Dia do Município prosseguem no dia 6, com o descerramento de placas toponímicas, nomeadamente a “Avenida Dr. Fernando de Pádua” e Rua “Lendas do Rio Seco” (junto à pista de atletismo), a partir das 15h30; Rua João Pires (Areal Gordo), a partir das 16h00; Rua Professor Joaquim Vaz (Conceição de Faro) e Rua José Pires Pinto (Santa Bárbara de Nexe). A partir das 17h30, terá lugar a inauguração do novo parque infantil e de lazer da igreja, na Quinta da Fonte (Santa Bárbara de Nexe).

No Dia do Município, sábado, dia 7 de setembro, as celebrações têm início com a já tradicional missa de sufrágio pelos funcionários e autarcas da Câmara Municipal de Faro, a partir das 09h00, na Igreja da Misericórdia, seguindo-se o hastear das bandeiras, a partir das 10h00, no Passeio da Doca. A partir das 10h30, decorrerá a sessão solene do Dia do Município, que acontecerá, pela primeira vez, no Jardim Manuel Bivar, aproximando esta sessão protocolar dos munícipes.

Da parte da tarde, a partir das 15h00, será feita uma visita a habitações a custos controlados (Senhora da Saúde), seguindo-se, a partir das 15h45, uma visita ao conjunto habitacional de Montenegro, e às 16h30, à obra de construção de habitação social na Rua Ludovico Menezes.

A partir das 17h00, terá lugar a inauguração do Lar Residencial e Centro de Atividades Ocupacionais da Associação Algarvia de Pais e Amigos de Crianças Diminuídas Mentais (AAPACDM).