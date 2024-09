A Receção ao Caloiro do Algarve regressa para mais uma edição

A Associação Académica da Universidade do Algarve divulgou no passado dia 15 de agosto as datas oficiais da Receção ao Caloiro do Algarve de 2024, que este ano decorre de 11 a 19 de setembro, com várias atividades desenvolvidas pela Comissão Organizadora da Receção ao Caloiro (C.O.R.C.) destinadas à receção dos novos estudantes da academia.

O evento inicia-se no dia 11 de setembro com a emblemática Monumental Serenata de Abertura do Ano Letivo com os In Versus – Grupo de Fados e Guitarradas de Coimbra no Largo do Carmo em Faro.

A partir de dia 12 de setembro a animação passa para o recinto da Receção ao Caloiro do Algarve (junto às Piscinas Municipais de Faro), que será palco de muitos artistas e atividades.

As atividades são o grande foco da Receção ao Caloiro do Algarve uma vez que são através delas que os estudantes têm oportunidade de criar laços que perdurarão no tempo.

Entre as atividades estão: o Peddy Paper + Rally Taskas (12 de setembro); Olimpíadas da Cerveja (16 de setembro); Desfile Académico, seguido do Sunset do Caloiro e do concurso Miss e Mister UAlg (17 de setembro); a Sapatada e o concurso Besta SuperStar (18 de setembro); terminando o evento no dia 19 com a Procissão das Velas e o Tribunal de Praxe.