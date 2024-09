Alterações na programação da RUA FM durante o Festival F

Com o início do Festival F, a grelha de programação habitual da RUA FM vai sofrer alguns ajustes devido à nossa presença com emissões em direto do recinto.

Esta programação temporária começa amanhã, dia 5 de setembro (quinta-feira) e vai até dia 7 de setembro (sábado).

Programas de Autor

Com as emissões de rádio em direto do recinto do Festival F, só vão ser transmitidos os programas de autor das 20h às 21h. Os programas de autor a serem transmitidos de 05/09 a 07/09 são RUA 80, Mundo Mix Radio e Antiestático.

Rubricas

A transmissão das rubricas não vai sofrer nenhuma alteração, continuando a ser transmitidas nos horários habituais.

Café Duplo

A emissão do Café Duplo das 8h-10h mantém-se não havendo no entanto os Destaques do Dia.

Informação

Durante estes dias a informação na RUA à 13h e 18h vai ser suspensa, regressando no dia 9 de setembro (segunda-feira).

Se tiver alguma dúvida sobre estas alterações, pode contactar-nos através do nosso e-mail em ruafm@rua.pt