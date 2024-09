Festival F confirma a 10ª edição com novidades

O Festival F finda este ano com a certeza de que em 2025 estará de regresso à Vila Adentro para a comemoração da sua 10ª edição no coração da cidade de Faro: 4, 5, 6 e 7 de Setembro são as datas do Último Grande Festival de Verão em 2025.

A próxima edição será especial, uma vez que pela primeira vez na sua história será adicionado mais um dia de festival. Este 4ª dia, que coincide com o dia da Cidade e do Município de Faro, vem selar o compromisso com as famílias, com uma programação mais eclética, também centrada no público infantil.

As portas abriram às 18h horas, da passada Quinta-feira e a Vila Adentro encheu-se de festivaleiros. Ao som da roda de samba, o público foi recebido na porta do recinto. Começou assim a dança no primeiro dia de festival.

Foi Nininho Vaz Maia a abrir o Palco SAGRES (Ria), já para uma multidão repleta e ansiosa, que entoou os êxitos do artista do início do fim e mostrou o entusiasmo certo com a consistência do seu espetáculo. Seguiu-se Ivandro, que levou os fãs à loucura com os seus temas que acompanham qualquer ouvinte de rádio em Portugal.

No segundo dia do Festival sentia-se o entusiasmo pelas ruas da Vila Adentro, ainda antes de as portas abrirem, já se via a cara da artista Carolina Deslandes em centenas de camisolas dos seus fãs que passeavam pela cidade de Faro. Sem dúvida um dos concertos mais aguardados desta edição, e como esperado, às 23h30 as vozes dos festivaleiros juntaram-se em uníssono para entoar os temas conhecidos da artista.

O grande destaque do terceiro e último dia do festival foram as atuações de Resistência, Van Zee, Pongo e Carminho. que garantiram que a energia do festival se manteve ao rubro até ao recinto fechar.

É de salientar que esta edição do Festival F contou com alguns repetentes de edições anteriores: Ivandro, Lon3r Johny, Papillon, Milhanas, Dillaz e T-REX já haviam atuado no Festival, em palcos de menor dimensão. A sua evolução enquanto artistas foi assim acompanhada pela dimensão do palco onde foram inseridos, e cuja expectativa foi cumprida. Esta é uma premissa do Festival F, um festival composto apenas por música portuguesa, que visa promover e contribuir e apoiar sempre o crescimento do melhor que se faz no nosso país a nível musical.

Como já é tradição, as noites de Festival F terminam com as atuações de música electrónica, este ano foram BIIA, Drenchill e Karetus que ficaram encarregues de proporcionar aos nossos festivaleiros a banda sonora e fazer do Largo de São Francisco uma discoteca ao ar livre.

Nem só de música vive o Festival F, mas a arte, em cada sua forma, também esteve presente e bem representada. Exposições de artistas locais e não só, mercados de autor, artes performativas com atuações revolucionárias, e como não poderia faltar, o Podcast Live da Rádio Comercial esteve presente e contou com 3 conversas cativantes com temas distintos, e convidados que trouxeram a sua irreverência e autenticidade.

Aqui se celebrou o melhor que se faz na música e cultura portuguesa, atraindo milhares de visitantes e deixando a vontade de que este festival se repita por muito anos.

O Festival F expressa ainda o mais sincero agradecimento a todos os patrocinadores e parceiros que, através do seu apoio, tornaram esta edição possível.

O Festival F é uma organização conjunta do Município de Faro, da Sons em Trânsito, do Teatro das Figuras e da Ambifaro.