EU Beach Cleanup decorre na Praia dos Pescadores em Armação de Pêra

No dia 21 de Setembro, pelas 9h30, na Praia dos Pescadores, Armação de Pêra (Silves/Algarve) vai decorrer uma limpeza de praia no âmbito da iniciativa #EUBeachCleanup / Dia Internacional da Limpeza Costeira.

O evento, organizado pela Representação da Comissão Europeia em Portugal em conjunto com a Fundação Oceano Azul e o Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, com o apoio da Câmara Municipal de Silves, insere-se numa iniciativa mais vasta de ações de limpeza, que decorrem entre os dias 21 Setembro e 29 de Setembro.

Este acontecimento reúne centenas de organizações de todo o país com o objetivo de unir cidadãos, ONG, organizações e entidades para contribuir para a sensibilização sobre a questão do lixo marinho.

Desde o seu lançamento, esta iniciativa envolveu 690 ações de limpeza e removeu mais de 160 toneladas de lixo marinho, cobrindo 790km com a participação de 28.600 voluntários.

Trata-se de um evento informal, para o qual todos podem trazer colegas de trabalho e família, e em que o objetivo é arregaçar as mangas e apanhar lixo na praia.

A iniciativa têm a seguinte agenda:

09H30 – Inscrição e Boas-Vindas

10H00 – Briefing sobre a iniciativa conjunta para celebrar o #EUBeachCleanup a Limpeza Costeira Internacional e

10H15 – Foto “Bandeiras do Mundo” (traga uma bandeira do seu país)

10H30 – Início da Limpeza

11H45 – Pesagem do Lixo Marinho e Debriefing da Iniciativa

12H00 – Divulgação de resultados

12H00 – Início dos Workshops Temáticos Promovidos pelas Organizações Locais